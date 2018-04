DaimlerChrysler wil van Mitsubishi af

Door: BV

ier jaar geleden nam de Duits-Amerikaanse motorgroep een belang van 37 procent in het zwaar noodleidende Mitsubishi. DaimlerChrysler kwam met een reddingsplan, maar de resultaten daarvan blijven uit. Mitsubishi, de enige niet rendabele Japanse constructeur, bleef in het rood zitten en het afgelopen jaar verdubbelde het verlies zelfs nog. Het management van DaimlerChrysler kondigde in Tokyo dan ook aan op zoek te gaan naar een overnemer voor minderheidsaandeel van de groep. Het aandeel Mitsubishi dook meteen na de bekendmaking fors omlaag.