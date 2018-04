Geheel nieuwe Jeep Cherokee

Door: BV

p het Autosalon van New York toonde Jeep een nieuwe Grand Cherokee. Die komt op termijn ook naar Europa. Het uiterlijk werd gestroomlijnd en gemoderniseerd met de introductie van zachte rondingen aan de motorkap zoals we die ook op de Liberty (Cherokee in Europa) zagen, afgewisseld met scherpe lijnen. Jeep’s traditionele grille met zeven verticale lamellen wordt voortaan geflankeerd door koplampunits met dubbele, in elkaar overlopende ronde optieken. Een krachtiger voorkomen wordt verkregen door de motorkap wat langer te maken en de voorruit schuiner te positioneren. De koets is mede daardoor aërodynamischer dan die van zijn voorganger, wat het brandstofverbruik ten goede moet komen.

Het interieur onderscheidt zich van de vorige generatie door een geheel nieuw ontwerp en een kleurenschema met twee tinten. De verstelbaarheid van de stoelen werd vergroot en er is meer hoofdruimte. In de bagageruimte voorziet Jeep onder meer een omkeerbare vloerbedekking om de koffer te vrijwaren van schade en vuil. In de uitrustings- en optielijsten zullen onder meer een GPS navigatiesysteem, DVD-installatie, een handenvrij telefoonsysteem en parkeerhulp terug te vinden zijn.

Jeep zal drie verschillende vierwielaandrijfsystemen aanbieden. Het gaat dan om de Quadra-Trac I, Quadra-Trac II en Quadra-Drive. Het eerste is een automatisch systeem dat enkel als de grip gecompromitteerd wordt, de voorwielen van aandrijfkracht voorziet. De laatste twee zijn permanent vierwielaangedreven en omvatten onder meer een reductiebak. Onder de kap komen drie benzinemotoren; een 3.7l V6 met enkele bovenliggende nokkenas (die vervangt de huidige 4.0 zes-in-lijn), een 4.7l V8 Őook met bovenliggende nokkenas- en een nieuwe HEMI 5.7l V8. Ze worden steeds gekoppeld aan een automaat met 5 verhoudingen.

De voortrein houdt contact met de weg middels een volledig onafhankelijke voorophanging. Die beschikt over 13% meer veerweg dan het huidige model. Achteraan wordt gebruik gemaakt van een nieuwe vijflink-ophanging met geleidingsarm.

De productie start tijdens het derde kwartaal van dit jaar in de Jefferson North fabriek in Detroit. De productie voor de markten buiten Noord Amerika zou van start moeten gaan tijdens het eerste kwartaal van 2005. Die wagen zullen in het Oostenrijkse Graz van de band lopen.