Opel Meriva SUV door Irmscher

et is Fiat dat op het Autosalon van Genève de kat de bel aan bond; na verhoogde stoere breaks zouden we binnenkort ook kunnen kiezen uit terreinwaardige monovolumes. De Italianen toonden immers de Idea ‘5terre’, met een andere aankleding en permanente vierwielaandrijving. Opel lijkt die denkpiste niet te volgen, maar huistuner Irmscher zag er wel wat in. De Duitsers hebben immers de Meriva SUV, een studie, voorgesteld. Aan de aandrijflijn werd niet geraakt, maar de ophanging werd wel met 1,5cm verhoogd door gebruik te maken van een nieuw setje veren en dempers. Het uiterlijk werd grondig onder handen genomen met een nieuw tweekleurig spuitschema, allerhande koetswerkaddenda, een beschermplaat voor de bodem en een panoramisch glazen dak. In het interieur vinden we een lederen bekleding met grijs, rood en zwart als kleuren, aluminium pedalen en sierstukken in edelstaal. De Meriva SUV staat op specifiek 17-duims lichtmetaal, voorzien van 215/40-rubber.