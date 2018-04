Lexus LF-C onthuld

Door: BV

p het Autosalon van New York werd de sluier van de LF-C, waarvan eerder al een schets werd vrijgegeven, gelicht. Het is de derde concept van Toyota’s luxe-divisie in minder dan een jaar tijd. Dit exemplaar zal uiteindelijk de basis vormen voor de nieuwe IS, waarvan al werd aangekondigd dat die er in meer koetswerkvormen zal komen als de twee (berline en break) die momenteel beschikbaar zijn. Voor de koets maakt Lexus alvast gebruik van zowel convex als concaaf geplooid plaatstaal, wat een intrigerend spel van schaduwen oplevert. Het vloeiende lijnenspel moet vanuit elke hoek een krachtige uitstraling verzekeren. Het dak bestaat uit twee verschillende delen die onafhankelijk van elkaar kunnen wegklappen. De LF-C kan daardoor dienst doen als coupé, cabriolet of targa. Door het vloeiende glasoppervlak krijgt het model in open toestand met ruiten omhoog zelfs spider-allures. Beide dakpanelen schuiven elektrisch achter het passagierscompartiment in de koffer door een verassend kleine opening. In tegenstelling tot de modellen die momenteel op de markt zijn, hoeft dus niet de hele kofferklep tegengesteld geopend te worden.

De nieuwe koets, nauwelijks langer dan die van de huidige IS, maar wel 5cm lager, bijna 13cm breder en met een 13cm langere wielbasis, biedt plaats aan vier inzittenden in individuele lichtgewicht kuipzetels. De middenconsole loopt door tot achteraan. Net als het dashboard is ze uitgevoerd in transparant materiaal omgeven door een metalen frame. Alle transparante delen hebben een blauwe achtergrondverlichting die het hoogtechnologische uitzicht versterken. Het instrumentenpaneel en zelfs de deurpanelen zijn volgens hetzelfde principe ontwikkeld. De wijzerplaten zijn transparant, terwijl de naalden vanaf de ring, eerder dan vanuit het midden, bewogen worden. Onder de kap zit, om de Amerikanen te plezieren, een dikke V8. Die sluist het (niet gecommuniceerd) vermogen via een sequentiële zestrapsautomaat door naar de achtertrein.