Jaguar Concept Eight

m de voorstelling van de Jaguar XJ met lange wielbasis extra in de kijker te zetten, ontwikkelde Jaguar’s designstudio meteen een concept op basis van deze nieuweling. Jaguar koos bewust niet voor een hoogtechnologische aanpak, met plasmaschermen, internet en laptops, maar hield het bij een sobere eenvoud, Britse stijl en een nadruk op comfort en verwennerij. De Concept Eight is geen werkauto. Het uiterlijk werd nochtans ook onder handen genomen; met 21-duims lichtmetalen velgen, een aangepaste uitlaatlijn en chromen lamellen achter de voorwielen om de motor (een 4,2l V8 met 400pk en 541Nm die ook op de productieversie verkrijgbaar is) van extra koellucht te voorzien. Het lichtgewicht aluminium dakpaneel is vervangen door een donker getinte glazen plaat. In het interieur ontstaat daardoor een ruimtelijk gevoel, terwijl een zoom met rode LEDs zorgt voor een aparte sfeer.

Jaguar installeerde ook rode sfeerverlichting onder de zetels en bij de middenconsole. De Britten willen die diffuse verlichting in de toekomst gaan toepassen op productiemodellen. De achterbank krijgt twee individuele zitplaatsen die ontworpen zijn als meubelstukken. De vloerbekleding is met de hand gemaakt en wel 2,5cm dik. De houtinleg kreeg een moderne, matte look terwijl voor bijna al de rest leer werd gebruikt. De middenconsole loopt ook achteraan door en bevat onder meer een koelkastje voor een fles Mumm Champagne en twee glazen van Waterford Crystal. Technologieloos is het interieur uiteraard niet. In de Concept Eight zit een speciaal voor dit model ontwikkeld audio-entertainmentsysteem van Alpine. Dat bestaat onder meer uit LCD-schermen in de hoofdsteunen en 14 luidsprekers met een uitgangsvermogen van maar liefst 860 watt.