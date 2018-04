Jaguar XJ Lang

Door: BV

n de herfst komt Jaguar met een lange versie van de volledig in aluminium uitgevoerde XJ. Die wordt met een lengte van 5,21m dik 12cm langer dan de berline. De toename in lengte wordt helemaal aan de wielbasis overgedragen, terwijl de achterste daklijn op subtiele wijze met 7mm werd verhoogd. De lange XJ zal overigens nauwelijks 20kg meer wegen dan de versie met korte wielbasis. Op stilistisch gebied is deze nieuwe variant nauwelijks te onderscheiden. Alle XJ’s krijgen nieuwe radiatorroosters en de LWB heeft standaard recht op grotere (18-duims) lichtmetalen velgen.

De aanpassingen zorgen uiteraard voor een ruimer passagierscompartiment achteraan, met een beenruimte van net geen meter. Jaguar biedt de klant de keuze tussen vier optionele achterbankconfiguraties, met inbegrip van een vaste of elektrisch verstelbare achterbank en afzonderlijk bediende en verwarmde achterzetels gescheiden door een middenconsole met extra opbergruimte. Andere items uit de optielijst zijn neerklapbare werktafels achteraan (gefineerd met wortelnotenhout en stevig genoeg voor een laptop), stemgestuurde klimaatregeling met 4 zones en afzonderlijke instellingen voor de achterpassagiers, een multimediasysteem met iPod, MP3-speler en mogelijkheid om een DVD-speler aan te sluiten en in de hoofdsteunen ingewerkte beeldschermen.

Een minimale gewichtstoename zorgt voor een laag verbruik en prestaties die nagenoeg gelijk zijn aan die van de XJ berline met standaard wielbasis. De structurele stijfheid van het ontwerp werd behouden en de draaicirkel nam met slechts 37cm toe. Om het stuurgevoel, comfort en rijgedrag van de berline te evenaren werd de afstelling van veren en schokdempers herzien. De motoren, allen 8-cilinders in V-vorm zijn dezelfde. De 3.5l is 266pk sterk, haalt een top van 242km/u en accelereert naar 100km/u in 7,6sec. De 4.2l V8 is in zijn atmosferische vorm nog steeds 300pk sterk. Daarmee haalt de XJ LWB 100km/u na 6,6sec. Een drukgevoede versie van deze laatste motor levert 400pk en duwt de achterwielaangedreven XJ in 5,3sec over de kaap van 100km/u. De topsnelheid is telkens begrensd bij 250km/u. Alle motoren worden gekoppeld aan een automatische zesbak van fabrikant ZF.

Met de toevoeging van de LWB stijgt het aantal beschikbare versies in het XJ-gamma van 10 naar 13. Jaguar verwacht ruim 80% van alle lange uitvoeringen in de VS te slijten.