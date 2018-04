Honda werkt aan zeszitter

Door: BV

p het Autosalon van Parijs, in september, zal Honda een nieuwe zeszitter aan het publiek tonen. Deze FR-V zal de Stream die beschikt over zeven zitplaatsen vervangen. Het model is gebaseerd op het platform van de C-RV en zal krijgt voorwielaandrijving. Het design, dat wordt omschreven als stijlvol, agressief en Europees, is onder meer geïnspireerd op de Honda Bulldog concept car die in 2001 werd voorgesteld (foto). Onder de kap komen de 1.7l en 2.0l benzine uit de Civic en de Accord en de moderne 2.2l dieselmotor die het afgelopen jaar werd geïntroduceerd. Honda belooft een maximale flexibiliteit, met onder meer een geheel wegklapbare achterbank en zes individuele zitplaatsen, maar geeft nog geen details over de zetelopstelling. De FR-V zou in plaats van de meer gebruikelijke 2+2+2-layout ook kunnen beschikken over twee zitrijen met drie zitplaatsen, zoals de Fiat Multipla. In juli zal de constructeur de eerste beelden en gegevens vrijgeven.