Lexus LF-C concept

p de New York International Auto Show, die van 9 tot 18 april wordt gehouden, zal Lexus de LF-C concept voorstellen. Dat is een dynamische, veelzijdige en luxueuze coupé. De vormgeving van het koetswerk, met veel nadruk op de aangedreven achterwielen, een oplopende gordellijn en vloeiende scherpe lijnen, duidt volgens Lexus op een nieuwe meer passionele ontwerpstijl. Op motorisch vlak krijgt het Amerikaanse publiek alvast wat het wil; de aandrijving is voor rekening van een 300pk sterke 4,3l V8.