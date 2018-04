Opfrisbeurt Jaguar XK

Door: BV

e XK is de best verkochte sportwagen in de geschiedenis van het merk, maar het model is niet meer okselfris en moet nog even mee. Voldoende reden dus om, na een onderhuidse modernisering vorig jaar, het uiterlijk even op te frissen. De wijzigingen aan de snuit omvatten een nieuwe grille en lagere, meer aërodynamische bumper. Achteraan merken we grotere uitlaten en eveneens een hertekende bumper op. Een achterspoiler is vanaf nu standaard op alle uitvoeringen. Voortaan is de raamomlijsting zwart, tegen grijs bij het vorige model. Drie nieuwe ontwerpen van de lichtmetalen velgen en een aangepast aanbod lakkleuren maken de modernisering van het exterieur compleet. Binnenin blijft de aanpassing beperkt tot nieuwe inlegstukken.

Het motorenaanbod bestaat zowel bij de Coupé als bij de Convertible uit een atmosferische en een geblazen (compressor) versie van de 4196cc V8. In het eerste geval levert die 300pk en 411Nm. In het tweede geval is die 400pk en 553Nm sterk. De overbrenging is steeds voor rekening van een automatische zesbak.