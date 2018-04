Jaguar S-Type diesel

Door: BV

e gefacelifte S-Type beleefde in Brussel al zijn Europees debuut. In Genève staat nu ook de langverwachte dieselversie. De Britse constructeur is immers gezwicht voor de commerciële druk en heeft bij moederhuis Ford ook een geschikte dieselmotor gevonden voor de S-Type. Niet onbelangrijk nu ook in het topsegment diesels één derde uitmaken van de verkoop. Voor volgend jaar wordt al een dieselpercentage van 40% verwacht. Vorig jaar introduceerde Jaguar reeds de X-Type in dieseluitvoering. Die heeft een 2.0l common-rail diesel, afkomstig uit de Ford Mondeo, in het vooronder en wordt fel gesmaakt. Globaal gezien is één op drie X-Types een diesel. Een percentage dat op sommige Europese markten oploopt tot 80%.

De 2.7l V6 dieselmotor werd door PSA in samenwerking met Ford ontwikkeld. De ingenieurs van het Whitley Engeneering Centre van Jaguar werkten daarna onder meer aan een verdere verfijning, met als voornaamste doel het beperken van trillingen en motorgeluid. Door voor het blok gebruik te maken van CGI (Compacted Graphite Iron) in plaats van gietijzer of aluminium, kon het blok zowel compact als licht gemaakt worden. Het weegt met 202kg dan ook slechts 15kg meer dan een vergelijkbare benzinemotor. De cilinderkoppen zijn vervaardigd uit aluminium. Verder heeft de motor nog recht op twee turbo’s, dubbele bovenliggende nokkensassen, common-rail directe injectie (inspuitdruk 1650bar) en vier kleppen per cilinder. De vermogensopbrengst bedraagt 206pk bij 4.000t/min. Een riant koppel van 435Nm, overigens meer dan wat de S-Type 4.2l V8 laat optekenen, is vanaf 1.900t/min.beschikbaar.

Jaguar combineert de motor met een nieuwe handgeschakelde versnellingsbak van ZF of een automaat met hetzelfde aantal verhoudingen. De handgeschakelde versie haalt 100km/u na 8,5sec. De automaat heeft er slechts een tiende meer voor nodig. De topsnelheid bedraagt in het eerste geval 230km/u. De automaat is 227km/u snel. Zoals steeds is de automaat ook wat dorstiger; 100km gemengde cyclus vergt 8l dieselbrandstof. De handbak neemt genoegen met 7,1l/100km.