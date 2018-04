Door vrouwen: Volvo YCC

Door: BV

D

e Zweedse autobouwer Volvo stelt in Genève een concept voor die vooral opvalt omdat hij bijna geheel door vrouwen werd ontwikkeld. Vrouwen blijken immers, vooral in de topklasse, de meest veeleisende klanten te zijn omdat ze naast de eisen die ook door mannen gesteld worden, willen dat hun wagen gebruiksvriendelijk, gemakkelijk toegankelijk, eenvoudig te parkerenij is.

Het team dat het project aanvoert, bestaat uit vijf vrouwen die binnen Volvo Cars belangrijke functies bekleden. Het team bedacht een voertuig met ‘slimme opbergmogelijkheden’ om bijvoorbeeld je GMS, sleutels, handtas en laptop mee te nemen. Die zitten op de meest logische plaats, dicht bij de hand; in de middenconsole. Op de plaats die normaal gezien de handrem en de versnellingspook in beslag nemen. Die emigreerden dus. De versnellingshendel zit nu aan het stuur en de handrem werd vervangen door een elektronisch exemplaar. Omdat de door Volvo beoogde gebruikersgroep op de achterbank meer een tas heeft staan, dan dat er passagiers zitten, bedachten de ontwerpers een opklapsysteem voor de zitting achteraan. Dat heeft wat weg van een opklapbaar bioscoopzitje.

Om de in- en uitstap te vereenvoudigen heeft de YCC twee grote vleugeldeuren. Als die openen draait tegelijkertijd de dorpel weg en gaat de adaptieve instelbare ophanging naar haar hoogste stand. Tijdens het rijden kan die ophanging ook ingesteld worden op een alternatieve Hi-positie voor een beter overzicht of Low voor een sportiever weggedrag. Ook nieuw, en door Volvo aangemeld voor patent, is wat de fabrikant ‘Ergovision’ noemt. Bij de dealer wordt je lichaam gescand en worden je specifieke proporties vertaald een ideale rijpositie die wordt opgeslagen in een persoonlijke sleutel. De YCC beschikt ook over een automatische parkeerfunctie. Met een druk op de knop kan je tussen twee andere auto’s inparkeren, nadat het systeem heeft gecontroleerd of daar voldoende plaats was.

De YCC heeft een 215pk sterke vijfcilindermotor die wordt gekoppeld aan een gerobotiseerde zesbak.