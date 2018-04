Volkswagen Concept C

Door: BV

D

e compacte combinaties van cabriolet en coupé zitten, sinds Peugeot het concept met de 206CC introduceerde, in de lift. En ook VW ziet daar blijkbaar iets in want in Genève tonen de Duitsers de Concept C. ‘C’ staat daarin zowel voor cabriolet als voor coupé. Die situeert zich in het segment van de Golf, maar toch is het geen cabrio-versie van deze laatste. Vooraan kan enig verwantschap niet weggestoken worden, de vorm van de grille en de plooilijnen op de motorkap zijn immers duidelijk ‘Golf’. De koplampen, de strak getekende flank en ook de achterlichten doen dan weer meer denken aan de Concept R die het concern in Frankfurt voorstelde.

De 1,81m brede, 4,41m lange en 1,43m hoge C biedt comfortabel plaats aan 4 inzittenden. Het interieur is uitgevoerd in wit kwaliteitsleder en bevat tal van aluminiumkleurige details, als de omlijsting van de wijzerplaten. In gesloten toestand heeft het model een kofferinhoud van 400l. Als cabrio wordt dat volume gehalveerd omwille van de plaats die het dak inneemt. VW bedacht voor het openklappende dak, dat op de stijlen na uit glas is gemaakt, een gesofisticeerde dakconstructie. Die bestaat niet zoals gebruikelijk is uit 2 of 3 scharnierende delen, maar uit 5 stukken. De verschillende dakpanelen vormen in eerste instantie een compacte sandwich-constructie om vervolgens met de stijlen in de koffer te schuiven. Het voordeel van de oplossing is esthetisch; de daklijn benadert die van een klassieke coupé nog meer en de overgang van de A-stijl naar de dakstijl is nog vloeiender. Bovendien kon VW op deze manier het eerste deel van het dak gebruiken als conventioneel schuifdak, met een schuif- en kantelfunctie. Onder de kap zit een 2.0l FSI benzinemotor die wordt gekoppeld aan een zesbak. Prestaties zijn niet bekendgemaakt.

Volkswagen heeft berekend dat er in Europa in 2003 580.000 potentiële Concept C-kopers een wagen hebben gekocht. Dat deden ze door de 240.000 verkochte coupé’s en de 337.000 cabrio’s en roadsters bij elkaar op te tellen. Een aanzienlijk marktsegment, maar komt VW dan binnenkort met een Coupé Cabriolet op de markt? De concept zelf is half serieklaar en de kans is, aldus de constructeur, groot dat de Coupé en Cabrioliefhebber er binnenkort een alternatief bij krijgt, al dan niet met een Golf-snuit.