Holden Elfin Clubman & Streamliner

Door: BV

O

p de 2004 Melbourne International Motor Show stelt Holden, een merk van de GM-group, twee pure retro-sportwagens voor die het in samenwerking met de Australische sportwagenconstructeur Elfin ontwikkelde. Het zijn de Elfin MS8 Clubman en MS8 Streamliner. Onderhuids zijn beide modellen nagenoeg gelijk, met een door Elfin ontwikkeld chassis en ophanging en een aandrijflijn van Holden. De spoorbreedte bedraagt daardoor in beide gevallen 1460mm voor- en 1430mm achteraan, de wielbasis is 2290mm en de Clubman, met open wielen (al dan niet voorzien van wielkappen), is 3200mm lang. De Streamliner met een wielomvattende koets doet daar 30cm bij. Het contact met het wegdek wordt steeds verzorgd door 18-duims lichtmetaal met 245/40 rubber.

Beide modellen zijn in principe klaar voor het circuit, met een vierpuntsharnas, rolbeugel en afdekkap voor het passagierszitje. Door enkel het meest essentiële te weerhouden en gebruik te maken van hoogtechnologische materialen, kon het gewicht beperkt blijven tot 875kg voor de Clubman en 950kg voor de Streamliner. Het vermogen is afkomstig van een 5,7l Holden V8, die gekoppeld wordt aan een handgeschakelde vijfbak. Dat levert een pk/gewichtsverhouding op die borg staat voor flitsende prestaties. De door Elfin met de hand gebouwde sportwagens halen 100km/u in amper 3,5sec. Het prijskaartje start bij ongeveer 85.000 dollar voor de Clubman en 105.000 dollar voor de Streamliner, maar Europa is geen afzetmarkt.