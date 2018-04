Nieuwe 1.9CDTI voor Vectra en Signum

Door: BV

O

pel breidt het dieselaanbod van de Vectra en de Signum uit met twee versies van de 1.9CDTI common-rail-dieselmotor van Fiat-origine. De eerste variant heeft twee kleppen per cilinder en is 120pk en 28Nm sterk. De tweede variant heeft andere cilinderkoppen met vier kleppen per cilinder en een hogere inspuitdruk (tot 1.600bar) en ontwikkelt daardoor 150pk en een maximumkoppel van 350Nm binnen eenzelfde bereik -van 2.000 tot 2.750t/min- als de 120pk-versie. Beide motoren worden gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en voldoen aan de Euro IV-norm.

In combinatie met de 1.9CDTI met 120pk halen de Vectra en Vectra GTS een top van 200km/u en bedraagt de acceleratietijd naar 100km/u 11,5sec. De Vectra Break en de Signum doen daar telkens 12,2sec over. De top van de Break bedraagt 195km/u, de Signum houdt het 4km/u eerder voor bekeken. In combinatie met de 150pk-variant duiken de Vectra en de Vectra GTS met 2 tienden marge onder de 10sec voor de spurt naar 100km/u. De Break en de Signum nemen daar genoegen met 10,5sec. De topsnelheid bedraagt 217km/u voor de reguliere varianten, 212km/u voor de Break en 209km/u voor de Signum. Het verbruiksgemiddelde schommelt afhankelijk van het model tussen 5,7 en 6,1l/100km voor de gemengde cyclus.