Dit is de Citroën C4!

itroën heeft de eerste foto vrijgegeven van de nieuwe C4, die de Xsara zal aflossen. De Franse fabrikant zal het model voorstellen op het Autosalon van Genève. Het gaat daar niet om het productiemodel, maar -net als destijds bij de C3- om een concept van Citroën Sport. De Xsara WRC, Wereldkampioen Rally 2003, doet het nog steeds goed met onder meer opeenvolgende overwinningen in Monte-Carlo en Zweden dit jaar. De concept is het bewijs dat Citroën haar engagement in de rallysport op het hoogste niveau wil voortzetten én interessanter nog; wie de brede wielkasten, de forse voorbumper, de kofferspoiler... wegdenkt, ziet hier de nieuwe ‘reguliere’ C4. Meer informatie wordt pas later vrijgegeven.