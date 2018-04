Door: BV

p de Chicago Autoshow stelde Mini de Cooper S MC40 voor. Met deze gelimiteerde uitgave van 1.000 stuks herdenkt de constructeur de overwinning van Mini in de Rally van Monte Carlo op 17 januari 1964 (40 jaar geleden dus). De MC40 is enkel verkrijgbaar in rood en heeft steeds een wit dak. Net als de winnende wagen 40 jaar eerder. De speciale reeks wordt enkel in de VS gecommercialiseerd.