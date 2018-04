Gekker, gekst: Rinspeed Splash

Door: BV

e Zwitserse tuner Rinspeed doet het weer. Elk autosalon van Genève komt het bedrijfje met een concept op de proppen onder het motto ‘hoe gekker hoe liever’. Bijvoorbeeld een Porsche die tot pick-up omvormbaar is (de Bedouin) of een wagen die kan uitschuiven (Presto). Dit jaar is het de Splash; een sportwagen die ook kan zwemmen of over het water kan vliegen.

De sleutel tot het geheel zijn een aantal elektronisch en hydraulisch bediende vleugels. Die klappen in een positie die het voertuig in staat stelt op zeer lage hoogte boven het water te zweven. Op die manier haalt de Splash een topsnelheid van 80km/u. Gewoon varen kan ook, tot 50km/u. Uiteraard moet de sportwagen ook op de weg meer dan behoorlijk uit de voeten kunnen. Op het asfalt is de Splash dan ook tot 200km/u snel. Voor de aandrijving zorgt een 750cc tweecilinder turbomotor op aardgas van fabrikant Weber. Die is maar liefst 140pk sterk.