Concept: Opel Trixx

p het Autosalon van Genève (4 Ő 14 maart) zal Opel de Trixx voorstellen. Dat is een 3,04m lange, 1,66m brede en 1,57m hoge stadswagen met plaats voor maximaal 3 volwassenen en een kind. Drie elektrische ‘pantograafdeuren’, twee aan de passagierszijde en één aan de bestuurderszijde, geven toegang tot een opvallend ruim en moduleerbaar interieur. Dat is er vooral op gericht om zo veel mogelijk bagage mee te nemen. De achterbank is opblaasbaar (dat gebeurt in enkele seconden door een ingebouwde compressor) en kan bijgevolg ook eenvoudig weer weggeborgen worden. Dan is er ruimte voor twee inzittenden met bagage. Maar ook de passagierszetel is wegklapbaar. Dan ontstaat een laadruimte met een inhoud van maar liefst 890l en een laadvloer met een lengte van 1,53m (met een wielbasis van niet eens 2 meter). Voldoende om een volledig gemonteerde mountainbike te vervoeren. Er is ook een dakluik dat met een druk op de knop kan geopend worden om zeer lange voorwerpen te vervoeren. Achteraan is er een schuiflade waarin zware of vuile voorwerpen opgeborgen kunnen worden.

Achter de bestuurderszetel voorziet Opel een uitklapbaar kinderzitje. Omdat de pantograafdeuren een ruime toegang garanderen, was een kofferklep niet noodzakelijk. Maar de achterruit kan wel neergelaten worden. Samen met het wegklapbare dak ontstaat dan een laadopening die vergelijkbaar is met die van een pick-up die voorwerpen tot 96cm breed, 43cm diep en 140cm lang kan slikken.

Onder de kap schuilt de 70pk sterke 1.3CDTI common-rail turbodiesel (afkomstig van Fiat). Een motor die momenteel reeds in de Corsa en Agila wordt aangeboden. De Trixx kreeg een opvallende, gedurfde koets met stijlelementen die typisch zijn voor de nieuwe Opel-vormentaal. Het concept heeft net als bij de Astra een uitgesproken wigvorm die de dynamische uitstraling versterkt. Andere elementen zijn de korte overhangen, opvallende wielen en wielkastbogen en de centrale motorkapvouw.