Opel Tigra TwinTop

Door: BV

O

p het Autosalon van Genève debuteert de Opel Tigra Twin Top. Een sportieve tweezitter met een elektrohydraulisch wegklapbaar stalen dak, wat het model een rechtstreekse concurrent maakt voor de Peugeot 206 Coupé Cabriolet. De nieuwe Tigra kadert in het modellenoffensief van Opel. Nicheproducten zouden in de toekomst een aandeel van 20% van het gamma moeten uitmaken.

De Tigra is uitgerust met de 1.4l ECOTEC benzinemotor van 90pk, die voorzien is van de brandstofbesparende TWINPORT-technologie van Opel. Daarnaast zal ook een krachtigere 1.8l ECOTEC beschikbaar zijn die goed is voor 125pk. Beide motoren voldoen aan de Euro4-norm. Standaard monteert Opel een handgeschakelde bak met vijf verhoudingen. De 1.4 kan ook besteld worden met de gerobotiseerde “Easytronic”-tranmsissie.

Het tweedelige stalen dak met krasvrije verwarmde achterruit wordt elektrohydraulisch bediend en tovert de Tigra in geen tijd om van een Coupé tot een Cabriolet. De hardtop wordt niet, zoals bij de concurrenten, horizontaal opgeslagen in een deel van de koffer, maar schuift verticaal tussen de cockpit en de koffer. Het knabbelt natuurlijk wel aan de kofferruimte. Die bedraagt 250l met het dak open en 440l in gesloten toestand. Een ruimte van 70l achter de cockpit is dan ook beschikbaar voor handbagage...

Het exterieur is een toonbeeld van de nieuwe designtaal van Opel. Vooraan wordt die gekenmerkt door een trapeziumvormige grille, afgewerkt met een matverchroomde Opel-dwarsstijl, een kenmerkende vouw in de motorkap en ellipsvormige 3-D lichtblokken. Die zijn voorzien van cilindrische lampen. In profiel zijn het de korte overhangen, de uitgesproken oplopende wigvorm en de schuin geplaatste voorruit die opvallen. In het oog springende details zijn de vormgeving van de zijdrempels, de luchtkanalen op de voorvleugels met ingewerkte richtingaanwijzers en de achterzijde van het dak dat verkrijgbaar is in een contrasterende kleur. Grote hoekomvattende lichtunits en een matverchroomde sierlijst in de bumper zorgen voor een dynamisch ogende achterpartij.

In het interieur werd rijkelijk gestrooid met aluminium sierelementen, de instrumenten zijn afgeboord met verchroomde ringen en twee gekleurde aluminiumstrips zorgen voor visuele connectie tussen de middenconsole en de centrale tunnel. Achter de standaard tweekleurige kuipzetels zitten de rolbeugels. Ook die zijn uitgevoerd in aluminium en hebben een ongewoon gevormd, aërodynamisch profiel.

De nieuwe Opel Tigra TwinTop zal gebouwd worden in het Franse Cerizay door carrosseriebouwer Groupe Henri Heuliez. In de nazomer van 2004 komt het model op de markt.