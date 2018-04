Volvo nog veiliger

Door: BV

at Volvo veiligheid hoog in het vaandel draagt is bekend, maar ook de andere constructeurs hebben het laatste decennium opmerkelijk veel vooruitgang geboekt. Door de toenemende veiligheidsvoorzieningen op alle modellen is het voor de Zweden wat moeilijker te worden om zich te profileren. De introductie van vier nieuwe revolutionaire systemen moet dat nu weer wat eenvoudiger maken.

Het eerste systeem werd door Volvo BLIS gedoopt, wat staat voor Blind Spot Information System. Het gaat om een systeem dat werd toegepast op de Volvo Safety Concept Car uit 2001. Dat bestaat uit camera’s in de buitenspiegels die beweging registreren in de dode hoek aan weerszijden van de wagen. Dat gebeurt door de achtereenvolgende beelden van de camera met elkaar te vergelijken. Als een wagen of motor zich in de 9,5m lange en 3 meter brede gevarenzone bevindt, gaat er bij de buitenspiegel een lampje branden. De bestuurder weet dan dat er een medeweggebruiker naast hem rijdt, ook al ziet hij hem niet.

Na onder meer Jaguar, BMW en Mercedes, heeft nu ook Volvo een adaptieve snelheidsregelaar ontwikkeld. Deze cruise-control meet middels sensoren in de bumper de afstand tot de voorligger en past de snelheid van de wagen daaraan aan. Indien nodig remt het systeem. Als de Volvo is uitgerust met een automatische versnellingsbak kan dat in theorie tot stilstand. Een extra functie van het systeem is dat het in combinatie met een zoemer kan fungeren als bescherming tegen kop-staart-aanrijdingen. Als de bestuurder niet of onvoldoende vertraagt zal een zoemer de bestuurder erop attent maken dat actie gewenst is, de wagen zal zelf beginnen vertragen en de remassistentie zal eerder dan normaal ingeschakeld worden. Deze functie gebruik niet de sensoren van de adaptieve snelheidsregelaar, maar een camera die achter de binnenspiegel gemonteerd wordt.

In 1998 deed de gordijnairbag zijn intrede. Die beschermt het hoofd van de inzittenden bij een zijdelingse aanrijding of wanneer de auto over de kop gaat. Traditioneel wordt het plofkussen weggewerkt in de buitenste rand van het dak om indien geactiveerd een gordijn te vormen tussen de zijruit en het hoofd van de inzittende. Door die inbouwplaats kan de technologie dusver niet bij een Cabrio ingebouwd worden. Volvo ontwikkelde daarom een airbag die ondersteboven wordt geplaatst en zichzelf tijdens het opblaasproces naar boven duwt. Het gordijn heeft een extra stug ontwerp waardoor het rechtop blijft staan en altijd bescherming biedt. Dus ook met het dak en het raam open, zelfs wanneer de wagen tijdens de botsing kantelt.

De nieuwe airbags zullen ingebouwd worden in de volgende generatie Volvo Cabrio’s. Het BLIS systeem gaat eind 2004 in productie. Voor de andere systemen staat nog niet vast welke Volvo’s er eerst mee zullen worden uitgerust.