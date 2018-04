Facelift Jaguar S-Type

Door: BV

J

aguar heeft de S-Type voor 2004 gelift. De snuit bleef grotendeels ongewijzigd, maar kreeg door een nieuwe bumper met grotere luchthappers en een kleinere grille een gladder voorkomen. De achterzijde werd ingrijpender veranderd want die is nu hoger dan voorheen. De lichtunits achteraan zijn geheel nieuw. Om gewicht te besparen en een gunstiger gewichtsverhouding te verkrijgen is de motorkap voortaan uit aluminium. Jaguar legt ook de nadruk op een verbeterde bouwkwaliteit, met smallere koetswerknaden tot gevolg.

Voor de assemblage van het interieur worden ook striktere normen gehanteerd. Het sportieve karakter van de S-Type wordt door een nieuw instrumentencluster in de verf gezet, terwijl de Britse constructeur haar klanten uit meer kleuren en afwerkingen zal laten kiezen. Zo krijgen de S-Type Sport en S-Type R-modellen standaard een dashboard met aluminiumkleurige sierlijsten. Het is voor het eerst dat je een S-Type kan krijgen zonder hout in het interieur. De catalogus werd uitgebreid met een aantal comfortopties, zoals een radargestuurde cruise-control en parkeerhulp.

Om de wegligging van het model te verbeteren en de bestuurder meer feedback te geven, krijgt het model 2004 een volledig nieuwe voorophanging en een hertekende achterophanging. Elke versie is uitgerust met Sevotronic variabele stuurbekrachting, ABS met noodremhulp, tractiecontrole en stabiliteitscontrole. De elektronische handrem die bij de lancering werd geïntroduceerd op sommige versies van de S-Type hoort voortaan tot de standaarduitrusting van alle uitvoeringen. Aan het motorenpallet wijzigde niets, maar het aanbod wordt half 2004 wel uitgebreid met een 2.7l V6 dieselmotor. De vernieuwde S-Type is te koop vanaf april.