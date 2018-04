Prijzen nieuwe Opel Astra

Door: BV

pel heeft de prijzen van de nieuwe Astra vrijgegeven. Er zal reeds een Astra vijfdeurs zijn vanaf € 15.400, dat is € 600 lager dan de Astra vijfdeurs 1.4 Comfort van de vorige generatie. Deze basisversie is uitgerust met een 1.4l TWINPORT-motor die goed is voor 90pk. Tot de standaarduitrusting behoren in elk geval zes airbags, ABS, actieve hoofdsteunen, elektrisch bediende ruiten vooraan, centrale vergrendeling met afstandsbediening en een radio/cd-speler. De beschikbare uitrustingsniveaus zijn Essentia, Enjoy, Sport, Elegance en Cosmo.

Naast de 1.4 TWINPORT bestaat het benzinegamma uit een 1.6 TWINPORT met 105pk (vanaf € 16.160) en een ECOTEC 1.8 16v met 125pk (vanaf € 17.350). Later zal dit aanbod nog verrijkt worden met twee 2-liter turbomotoren. Die zullen een vermogen hebben van respectievelijk 170 en 200pk. De prijs van de 170pk-versie is reeds gekend; die zal verkrijgbaar zijn vanaf € 20.450 en kan niet besteld worden in de basisuitvoering Essentia. Dieselrijders hebben de keuze uit twee versies van de 1.7CDTI-krachtbron. De eerste is 80pk sterk en is verkrijgbaar vanaf € 16.400, de tweede is goed voor 100pk en een basisprijskaartje van € 17.850. De krachtigere dieselversies volgen later. De nieuwe Astra kan vanaf heden besteld worden. De levering van de eerste exemplaren is voor eind maart voorzien.