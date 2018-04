Mini Challenge 04: meer kracht, meer decibels

Door: BV

a een succesvol eerste seizoen komt er in 2004 een tweede editie van de Mini Challenge. Om tegemoet te komen aan de wensen van de teams, piloten en toeschouwers worden enkele wijzigingen doorgevoerd, na een aantal aanpassingen tijdens het afgelopen eerste seizoen. Zo worden de Mini’s Cooper S Clubsport voorzien van de officiële John Cooper Works kit. Daardoor stijgt het vermogen tot 200pk. De wagens zullen ook beschikken over een efficiënter remsysteem en een door de piloot regelbare race-ophanging. Aan de uitlaat werd gewerkt zodat die een sportiever geluid produceert. Met uitzondering van de ophanging en de uitlaat is de kit overigens hetzelfde als die door de Mini-verdelers wordt aangeboden. De Pirelli Pzéro Corsa met maatje 215/45/17 werden al tijdens de tweede helft van het seizoen 2003 gebruikt en blijven behouden in de nieuwe configuratie.

Het programma voor 2004 omvat 7 afspraken met elk 2 manches. Daarbij gaat men één maal naar het buitenland, naar Assen in Nederland. Mogelijk komt er nog een tweede buitenlandse afspraak in de vorm van een uithoudingsrace die buiten klassement zou gereden worden. Aan het bestaande algemeen klassement en klassement voor dames wordt een klassement toegevoegd voor piloten die het stuur met elkaar delen. De prijzen zullen dezelfde zijn als in 2004. Deelnemen kan voor € 4.900 voor de eerste piloot en € 2.450 voor de tweede piloot. De voor circuitgebruik aangepaste Mini kost € 30.950.