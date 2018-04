Volvo C70 Collection

Door: BV

V

anaf begin volgend jaar zal Volvo de C70, die sinds 1998 op de markt is, met twee nieuwe designthema’s aanbieden. Die zullen als C70 Collection door het leven gaan. De nadruk wordt gelegd op combinaties van kleuren en materialen, afgewerkt met enkele specifieke details. Het eerste thema combineert een Titanium Grey Pearl, Black Sapphire of Silver lakkleur met een Toscana Tan (bruin) lederen bekleding, voorzien van decoratieve stiksels op de stoelkussens, armsteunen, zonnekleppen en deurpanelen. Het middenpaneel krijgt aluminium inzetstukken. Bij het tweede pakket worden dezelfde koetswerkkleuren gecombineerd met een Off Black zacht lederen binnenbekleding met contrasterend stikwerk. Het middenpaneel krijgt hier inzetstukken uit koolstofvezel. Bij beide pakketten horen nieuwe gepolijste 17-duims lichtmetalen velgen, een lederen stuurwiel en luxueuze vloermatten.

De Volvo C70 is verkrijgbaar vanaf € 38.750. De C70 Collection moet ten minste € 41.740 opbrengen.