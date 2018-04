Prijzen nieuwe Volvo S40 en V50

Door: BV

olvo heeft de prijzen van de nieuwkomers S40 en V50, die beiden in Gent van de band zullen rollen, bekendgemaakt. Tegelijk kregen we de kans om met beide modellen kennis te maken. Het is duidelijk dat Volvo beide modellen een trapje hoger wil positioneren dan de huidige generatie. De toename in lengte blijft dan wel uit, maar omdat de koets gevoelig breder werd, voelt de binnenzijde breder aan dan ze eigenlijk is. De dunne middenconsole oogt stijlvol en fris. Degelijk ook, ondanks de bedenkelijke assemblagekwaliteit die eigen is aan pré-seriemodellen. Een issue dat ongetwijfeld opgelost zal zijn wanneer de wagens bij de dealer staan. Wat verder opvalt is de uitstekende kwaliteit van de kunststoffen, de innovatieve bekledingen en de handige vondsten die de S40 en V50 van hun grotere broers overnemen. We denken daarbij onder meer aan in de zetel geïntegreerde kinderzitjes en een eenvoudig indeelbare koffer.

Bij de S40 zal de rol van instapmodel vertolkt worden door de 125pk sterke 1.8l benzinemotor. Die zal verkrijgbaar zijn vanaf € 21.500. Een 2.4 met 140pk zal € 23.000 kosten, terwijl dezelfde motor met 170pk en 2.4i op de badge, € 24.500 moet kosten. De topversie wordt de T5 Elite. Die is 220pk sterk en zal minstens € 32.050 moeten opbrengen. Dieselen kan met een 2.0D die 136pk sterk is vanaf € 23.500.

De V50 is verkrijgbaar met identiek dezelfde motoren vanaf € 22.800. Beide 2.4’s kosten in het geval van de functionele variant respectievelijk € 24.350 en € 26.150. De T5 laat zich als break leveren voor € 35.100. De combinatie met de 2.0D wordt gemaakt voor € 24.750.