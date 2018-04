Door: BV

e Amerikaanse afdeling van Honda heeft een sketch vrijgegeven van de Honda SUT (Sport Utility Truck) Concept die het merk op het Autosalon van Detroit in januari zal laten zien. Honda plant de introductie van een dergelijk model in de VS en deze studie laat zien in welke richting de constructeur denkt. De Honda SUT Concept moet de belaadbaarheid van een pick-up combineren met de binnenruimte en het comfort van een SUV. Honda belooft meer details over de Concept en eventuele productieplannen bij de onthulling op 4 januari in Detroit.