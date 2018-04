Hummer Junior: H3T

Door: BV

O

p de Los Angeles Autoshow toont Hummer de H3T. Een pickup die ondanks een lengte van 4,44m, een breedte van 1,89m en een hoogte van 1,79m de kleinste Hummer ooit is. Met de H3T onderzoekt de constructeur de slaagkansen van een dergelijk model. GM wil het merk immers verder uitbouwen. Hummer benadrukt dat de H3T, ondanks compacte afmetingen, trouw blijft aan alles waar het merk voor staat. De pick-up is veelzijdig, krachtig, stoer, herkenbaar en zou over uitstekende terreineigenschappen moeten beschikken.

Onder de kap zit een GM vijfcilinder-in-lijn benzinemotor van het Vortec-type met een inhoud van 3,5l. Die is geblazen en heeft een vermogen van 350pk (bij 6.000t/min) en 474Nm koppel (bij 3.600t/min.). De krachtbron wordt gekoppeld aan een viertrapsautomaat. Hummer ging voor de constructie van deze H3T vissen in de GM-vijver en vond daar het ‘midsize truck platform’ en ophanging die als basis konden dienen. De assen, die bij een verlies aan tractie automatisch de vierwielaandrijving inschakelen, zijn afkomstig van de full-size GM trucks. Een volledige bodemplaat moet tijdens terreinexcursies voldoende bescherming bieden en tegelijkertijd bij weggebruik de luchtstroom optimaliseren.

Het koetswerk wijkt van dat van een standaard pick-up af door enkele leuke vondsten. Het laadoppervlak is natuurlijk bereikbaar via de laadklep achteraan, maar achter het passagierscompartiment maakte Hummer nog een klein deurtje en een uitklapbare trede. Die maakt het laadvlak beter toegankelijk. Om motorwerkzaamheden te vereenvoudigen werden twee handvaten in de motorkap ingewerkt. Die is dan eenvoudiger te verwijderen. Ook op de motorkap zit een ingewerkte camera. Daarmee kan de bestuurder zijn rijkunsten vastleggen. Om de pick-up een hoger vrijetijdsgehalte te geven is het model voorzien van een schuifdak. Omdat ook de ruit tussen het laadvlak en het passagierscompartiment elektrisch kan neergelaten worden, spreekt men bij Hummer van een cabrio-gevoel. De opvallende vormgeving van de banden is geïnspireerd op sportschoenen van Nike. Nike werd er ook bijgehaald om te helpen bij de aankleding van het interieur. Zo zitten er bijvoorbeeld Nike-rugzakken aan de achterzijde van de zetels.