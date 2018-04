Honda Jazz update 2004

Door: BV

B

ij de Japanse constructeur is het tegenwoordig al facelift dat de klok slaat. De Honda Stream wordt aangepast, de Civic werd op talloze punten gewijzigd, de Honda S2000 is het voorwerp van een grondige vernieuwing en nu wordt ook de pas in 2002 gelanceerde Jazz onder handen genomen, zij het eerder bescheiden. De uiterlijke wijzigingen blijven beperkt tot richtingaanwijzers op de flank met helder afdekglas. Niet meteen een eyecatcher, maar Honda zal ook een Sport-versie bouwen met hertekende voor- en achterbumpers en 10-spaaks 15-duims lichtmetalen velgen. Of die ook naar ons land komt is nog niet duidelijk.

Het sportmodel krijgt zilverkleurige meters en een sportief, zwart interieur. Bij de andere versies zijn de deurhendels voortaan verchroomd, is er een centrale hoofdsteun achteraan en hoort een in de hoogte verstelbare bestuurderszetel voortaan tot de standaarduitrusting.