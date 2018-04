Meer over de Saab 9-2X

Door: BV

aab heeft meer gegevens vrijgegeven over de 9-2X. De compacte Saab op basis van de Subaru Impreza die vooralsnog niet naar Europa komt. Het gamma zal bestaan uit twee versies. De instapper, met een prijskaartje van minder dan $ 25.000 in de VS, wordt de 9-2X Linear. Onder de kap zit een boxermotor met een inhoud van 2,5l. Die is atmosferisch en ontwikkelt 165pk bij 5.600t/min en 225Nm bij 4.000t/min. De 9-2X Aero wordt het topmodel met een vermogen van 227pk bij 6.000t/min en een maximumkoppel van 294Nm bij 4.000t/min, afkomstig van een 2.0l boxermotor met turbo. Standaard worden beide motoren -die overigens net als het onderstel, de aandrijflijn met permanente vierwielaandrijving, en het grootste deel van de koets gewoon zijn overgenomen van de Subaru Impreza- gekoppeld aan handgeschakelde vijfversnellingbak. Tegen een meerprijs kan een automaat natuurlijk ook. Die heeft vier verhoudingen. De prestaties zijn nog niet gekend, maar die zullen nauwelijks verschillend zijn dan die van de Impreza Plus (de eigenzinnige vijfdeurs die model stond).

Saab wijst ook op de praktische kwaliteiten van het model. In de koffer van de 4,46m lange 9-2X is immers ruimte voor niet minder dan 790l bagage. De achterbank is 60/40 neerklapbaar waardoor de belaadbaarheid toeneemt tot maximaal 1744l. De constructeur belooft ook aantrekkelijke verbruikscijfers omdat het gewicht beperkt blijft tot 1.400kg.