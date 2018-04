Fiat Panda 4x4 en SUV

Door: BV

p het Autosalon van Bologna presenteert Fiat twee nieuwe versies van de Fiat Panda, naast een prototype van nog een derde nieuwe versie; de sportieve Panda Abarth Rally die wordt aangedreven door een 1.3l JTD turbodieselmotor.

De Fiat Panda 4x4 moet volgens Fiat gezien worden als een echte off-roader, maar dan zonder de nadelen van de grote en logge 4x4’s. Deze versie meet slechts 3,57m in de lengte, 1,59m in de breedte en 1,62m in de hoogte. Het koetswerk werd aangepast aan het terreinwerk, maar zo discreet mogelijk gehouden. De bumpers voor- en achteraan kregen een beschermend schild en ook de flanken en de wielkasten krijgen profielen in zwarte kunststof aangemeten. Om zich uit de meest benarde situaties te kunnen redden krijgt de Panda een permanente vierwielaandrijving met visco-koppeling en twee differentiëlen. 185-rubber op 14-duims velgen moet de aandrijfkracht op de ondergrond overbrengen. De ophanging bestaat uit een McPherson-systeem vooraan en dubbele wishbones en een subframe achteraan. De vrije hoogte bedraagt minimaal 15cm. Dat resulteert in een aanloophoek van 26°, een vertrekhoek van 45° en een overrijhoek van 19°. Waarden die vergelijkbaar zijn met die van menig grote 4x4. De Panda 4x4 moet hellingen van meer dan 50% aankunnen. Onder de kap komt een 1.2l benzinemotor met 60pk en 102Nm en de 1.3JTD met 70pk en 145Nm. In het eerste geval haalt de Panda 4x4 een top van 145km/u en kan 100km/u op de teller staan na 19sec. De combinatie met de moderne dieselkrachtbron is 155km/u snel en haspelt de spurt naar 100km/u af in 16sec.

De Fiat Panda SUV, eerder al in avant-première te zien op het Autosalon van Frankfurt, is voorzien van een pak meer koetswerkaddenda, maar krijgt dezelfde vierwielaandrijving en motoren. De prestaties zijn dan ook identiek. Het uiterlijk is rechtstreeks afgeleid van dat van de Simba concept car, en neemt dan onder meer de opvallende kunststof zijpanelen over. Die zullen steeds in een met het koetswerk contrasterende kleur uitgevoerd worden. Ook de dubbele ronde koplampen, de specifieke achterlichten en aluminium beschermprofielen voor bumper en chassis waren reeds op de Simba te zien. De bodemvrijheid bedraagt in dit geval zelfs 17cm. De Panda 4x4 zal volgende maand op het Autosalon van Brussel te bewonderen zijn en wordt in september in ons land verwacht. De SUV zal daar niet tentoongesteld worden. Die versie komt wel, maar ten vroegste eind 2004.