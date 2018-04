Volvo V50 voorgesteld

Door: BV

O

p het Autosalon van Bologna toont Volvo voor het eerst de nieuwe V50. Dat is de opvolger van de V40 en de feitelijke break-variant van de nieuwe S40, ook al verkiezen de Zweden zelf de term ‘sportwagon’. Want Volvo wil sterk de nadruk leggen op zowel ‘sport’ als ‘wagon’ om op die manier vooral jonge gezinnen met een actieve levensstijl aan te spreken.

Het uiterlijk is afgeleid van dat van de S40, die op zijn beurt de voornaamste stijlkenmerken van de S60 overnam. Niet verwonderlijk dus dat dit nieuwe model veel gelijkenissen vertoont met grote broer V70. Volvo maakte gebruik van het cab-forward principe op het passagierscompartiment zo ver mogelijk naar voren te plaatsen. In vergelijking met de V70 is het ontwerp van deze nieuwe functionele versie wat sportiever. Dat komt door de rondere achterzijde en neus, korte snuit en relatief korte achter-overhang. De Volvo V50 is slechts 46mm langer dan de nieuwe S40 en hoewel de overbouw achteraan een tikkeltje groter werd om ook de bagageruimte te vergroten, werd ook de wielbasis en de spoorbreedte vergroot. Het bovenaanzicht vertoont gelijkenissen met een boot, aldus de constructeur. De ronde voorsteven wordt gevolgd door een breed middenschip en een smalle achtersteven. Een vorm die de aërodynamische eigenschappen van de koets optimaliseert. De auto beschikt ook over een nieuw ontwikkelde en gepatenteerde voorkant verschillende kreukelzones. Mede daardoor zou de V50 hetzelfde veiligheidsniveau als de S80 moeten halen. De koets is 34% stijver dan die van zijn voorganger en Volvo zal in ons land onder meer Tractiecontrole, een geavanceerd ABS-systeem en Dynamische Stabiliteitscontrole standaard aanbieden.

Het interieur is grotendeels overgenomen van de S40. De V50 erft dus ook de unieke, superslanke en vrijstaande middenconsole. Die verbindt op elegante manier de tunnelconsole met het dashboard. Die middenconsole is verticaal opgedeeld; het bovenste gedeelte groepeert de bediening van de geluidsinstallatie, het onderste deel is voor de klimaatcontrole.

Onder de kap van de V50 komen dezelfde dwars geplaatste vijfcilinder lijnmotoren als in de nieuwe S40. Die motoren zijn zo ontworpen dat ze tot 200mm smaller en 25mm korter zijn dan de exemplaren uit de grotere modellen. Ze hebben een inhoud van respectievelijk 2,4l en 2,5l. De eerste motor is van het atmosferische type en zal verkrijgbaar zijn met een vermogen van 140 of 170pk. De 2.5l is geblazen en maakt met een vermogen van 220pk en een koppel van 320Nm de top van het gamma uit onder de noemer T5. Die kan gecombineerd worden met dezelfde vierwielaandrijving als in de andere Volvo’s. Er komt ook een viercilinder dieselmotor die geheel nieuw werd ontwikkeld. Die zal 136pk sterk zijn. Later, in de lente van 2004, wordt het aanbod naar onderen toe uitgebreid met een 1.8l viercilinder van 125pk. Standaard worden de motoren gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, maar een automaat met evenveel verhoudingen zal ook mogelijk zijn. De common-rail turbodiesel en de T5 krijgen een (verschillende) manuele zesbak.

De V50 zal net als de nieuwe S40 van de band lopen in de Volvo-fabriek in Gent. Deze fabriek zal op termijn de grootste productie-eenheid van de constructeur worden, met een capaciteit van 270.000 wagens. De V50 zal leverbaar zijn vanaf het voorjaar van 2004. Volvo hoopt er jaarlijks 74.000 stuks van te verkopen. De V50 zal naast de nieuwe S40 te bewonderen zijn op het komende Autosalon van Brussel.