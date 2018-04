Saab stelt eerste SUV voor: 9-7X

Door: BV

I

n het kader van grootste productoffensief in de geschiedenis van het merk, kondigt Saab de komst van een SUV aan; de Saab 9-7X. Dat model is gebaseerd op de Chevrolet Trailblazer en zal aangeboden worden met twee nog niet nader gespecifieerde benzinemotoren. Permanente vierwielaandrijving wordt standaard. Het model zal gebouwd worden in de General Motors-fabriek in Moraine, Ohio en is enkel bestemd voor de Amerikaanse en Canadese markt. Het is pas de tweede Saab die niet op Zweedse bodem zal gefabriceerd worden. De eerste is de 9-2X, gebaseerd op de Subaru Impreza met permanente vierwielaandrijving, die volgende maand op de Autoshow van Los Angeles zal voorgesteld worden. Deze 9-7X zal voor het eerst te zien zijn op de New York Autoshow in April 2004. Een jaar later moet de SUV bij de dealers staan.