Dodge Ram SRT-10 is snelste pick-up ooit

odge, een onderdeel van de Daimler-Chrysler-groep, commercialiseert in de VS de Ram SRT-10. Dat moet de ultieme sportversie worden van de Dodge Ram pick-up. De sleutel tot het geheel is de vloeistofgekoelde 8,3l V10 benzinemotor uit de Viper SRT-10. Die krachtbron kreeg een aangepast carter terwijl ook de in- en uitlaatkanalen werden gewijzigd. Om het blok van voldoende koelwater te voorzien werd ook een nieuwe, grotere radiator achter de typische Dodge-grille geplaatst. Onder de kap van deze truck produceert die krachtbron 500pk en 678Nm. Het vermogen piekt bij 5.600t/min en de koppelkromme bereikt haar hoogste punt bij 4.200t/min. Tussen 1.500 en 5.600t/min. daalt het beschikbare koppel overigens nooit onder 600Nm. Daarmee presteert de 2.575kg zware pick-up als een volbloed sportwagen; de topsnelheid bedraagt 240km/u en het spurtje naar 100km/u kan in iets meer dan 5sec.

Het chassis is afkomstig van de Dodge Ram 1.500 en geldt als één van de stijfste in z’n klasse. De ophanging werd aangepast met nieuwe ophangingsarmen voor- en achteraan en de toevoeging van een antirolstang achteraan. De schokdempers zijn van Bilstein, terwijl de stugger afgeveerde koets vooraan met 2,5cm en achteraan met 6,5cm werd verlaagd. De ingenieurs die instonden voor de ontwikkeling van de Dodge NASCAR racewagen ontwikkelden een Aërodynamisch pakket dat een verhoogde luchtstroom naar de radiator, het motorblok en de ruimer bemeten remmen combineert met een gevoelige beperking van de opwaartse lift. Dat was absoluut noodzakelijk om de Dodge SRT-10 ook bij hoge snelheden stabiel te houden. Rubber van fabrikant Pirelli, met maatje 305/40 zorgt voor het contact met het wegdek. De banden worden gemonteerd op 22-duims Viper-style velgen van gepolijst aluminium. Het interieur werd voorzien van sportieve details en zetels die meer zijdelingse steun bieden.