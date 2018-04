Opel Vectra OPC concept

Door: BV

orig jaar stelde Opel op de Autoshow in het Duitse Essen de Opel Corsa OPC conceptwagen voor. Die werd aangedreven door een 175pk sterke 1.6l Ecotec turbomotor. Tijdens de 2003-editie (van 28 november tot 7 december) toont Opel de Vectra OPC concept. Dit maal zocht de constructeur de kracht niet in een benzinemotor, maar opteerden ze voor een dieselmotor. Dat is een afgeleide van de 1.9l CDTi-common-rail turbodieselmotor van de tweede generatie die ook in de reguliere Vectra aangeboden zal worden. De motor van Fiat-origine kreeg echter een extra turbo opgeschroefd en ontwikkelt daardoor 212pk. Het maximumkoppel bedraagt 400Nm en is tussen 1.400 en 3.500t/min constant ter beschikking. Voldoende voor een begrensde topsnelheid van 250km/u. De spurt naar 100km/u kan 6,5sec afgehaspeld worden.

De Vectra OPC concept wordt voorgesteld in het typische OPC-Ardenblauw, heeft een aangepaste ophanging met een beperkte rijhoogte, de nodige koetswerkaddenda en specifieke 19-duims lichtmetalen velgen, geschoeid met 235/30 rubber.