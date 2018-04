Eerste schetsen Dodge en Jeep concepts

Door: BV

aimlerChrysler heeft de eerste schetsen vrijgegeven van twee concepts die op de Autoshow van Detroit, begin volgend jaar, te zien zullen zijn. Het gaat om de Dodge Sling Shot en de Jeep Rescue.

De eerste is een compacte tweepersoons sportwagen die opvallend veel trekjes vertoont van de Smart Roadster Coupé. Kenmerkend voor de interpretatie van Dodge zijn de strakke lijnen, de nieuwe snuit en de specifieke voor- en achterlichtunits. De grote wielbasis en quasi onbestaande overhangen zijn kenmerkend voor Smart. Open rijden moet ook kunnen met de Dodge Sling Shot, want het dakpaneel is verwijderbaar. Verder wil de constructeur al kwijt dat een acceleratie van 0 naar 100km/u ongeveer 10 seconden in beslag zal nemen en dat het verbruiksgemiddelde beperkt blijft tot een liter of 5 per 100km.

De Jeep Rescue concept-car is ontworpen voor de meest extreme rijsituaties in moeilijke omstandigheden. Er is uitzonderlijk veel bodemvrijheid en de grote wielen zijn geheel op de hoeken geplaatst om de in- en uitloophoeken te maximaliseren. Daardoor zou het model uitermate geschikt moeten zijn voor het ondernemen van reddingsoperaties in uitzonderlijke omstandigheden, zoals de naam suggereert, maar ook militaire toepassingen horen tot de mogelijkheden.