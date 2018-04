Fiat diesel voor Saab 9-3

Door: BV

omenteel biedt Saab de 9-3 Sport Sedan aan met een 125pk sterke 2.2DTI turbodieselmotor van Opel-origine. Die krachtbron voldoet echter niet aan de Euro-4 norm en mag daardoor vanaf januari 2005 niet meer verkocht worden. Vervanging komt er in de vorm van de fiscaal voordeliger 1.9JTD motor, afkomstig van Fiat (maar ook verkrijgbaar bij Opel), met 150pk. Die zal vanaf september besteld kunnen worden, ook al worden de eerste exemplaren pas in november of december verwacht.