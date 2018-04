Vernieuwde Lexus LS430

Door: BV

exus heeft z’n vlaggenschip, de LS 430, onder handen genomen. De uiterlijke wijzigingen zijn zichtbaar, maar discreet. Dat hoort zo in dit segment. Wat binnenin en onder de kap verandert, komt zowel de dynamiek als het comfort ten goede. Met deze aanpassingen reageert Lexus op de ontwikkelingen van Europese concurrenten als de Audi A8, BMW 7-Reeks en Mercedes S-Klasse.

Het koetswerk werd vooral vooraan onder handen genomen. Er zijn nieuwe koplampen, voortaan voorzien van Adaptive Forward Lighting (waarbij de verlichting meedraait in de bochten), de motorkap kreeg een krachtiger lijnenspel en de voorbumper werd lager en breder. Achteraan werd LED-verlichting in nieuwe, nog steeds typerend vormgegeven, driedelige lichtblokken ingebouwd. In de achterpartij zijn de twee uitlaten voortaan zichtbaar in de achterbumper, maar horen doe je ze nog steeds niet. Niet onbelangrijk zijn de inspanningen op het vlak van assemblagekwaliteit. Daardoor sluiten de panelen gelijkmatiger aan en werden de naden tussen de verschillende elementen gevoelig kleiner. Ook binnenin en dat was nodig. We sluiten de opsomming af met vijf nieuwe koetswerkkleuren en 18-duims lichtmetaal.

Het interieur van de Lexus LS430 is 2,08m lang en 1,53m breed. Vooral technische hoogstandjes werden geïntroduceerd met als doel het gebruiksgemak en comfort te bevorderen. Er wordt gebruikt gemaakt van echt Walnoten- of Esdoornhout dat zich naar keuze laat combineren met een ivoorkleurige, grijze, zwarte of ecru bekleding. Nieuw is het Smart Key systeem dat de aanwezigheid van een transponderkaart in de nabijheid van de wagen detecteert en vervolgens de deuren ontgrendelt. Als die in het interieur wordt gedetecteerd, kan de wagen met een druk op de knop gestart worden. Voortaan is de sluitfunctie van de deuren bekrachtigd door een elektromotor die de deur in het slot trekt. Aan het zowel voor- als achteraan verstelbare zitmeubilair werden enkele details veranderd, zodat ze nog meer steun bieden. Optioneel is nu ook klimaatregeling voor de zetels verkrijgbaar, maar ook de reguliere airco werd geavanceerder. Het systeem met verschillende klimaatzones houdt nu zelfs rekening met de weersomstandigheden. Als de auto blootgesteld is aan fel zonlicht zal de kant met directe blootstelling automatisch wat meer frisse lucht krijgen bijvoorbeeld. Een centraal opgesteld 7-duims aanraakscherm hoort bij een centrale installatie die onder meer stemherkenning, audio, GSM, parkeerhulp (een camera in de kofferklep) en vanaf heden ook Bluetooth-functies groepeert. Er zijn ook meer en grotere opbergvakken. Onder meer in de middenconsole en onder de zetel. Door de CD-wisselaar te verplaatsen werd ook het handschoenkastje groter. Het volume van de kofferruimte nam ook toe, tot 573l, door de benzinetank iets naar voren te schuiven.

Onder de kap vooraan zit nog steeds de 4.3l V8 benzinekrachtbron met dubbele bovenliggende nokkenassen en 32 kleppen. Die ontwikkelt 281pk bij 5.600t/min en een maximumkoppel van 417Nm bij 3.500t/min. De motor wordt gekoppeld aan een nieuw ontwikkelde semi-sequentiële zestrapsautomaat die de kracht naar de achterwielen doorsluist. Daarmee haalt de reus 100km/u in 6,3sec. De motor is ook uitgerust met het “drive-by-wire” ETCS-systeem dat de smoorklep regelt en communiceert met de intelligente kleppentiming. De aanpassingen paren een lager verbruik en verminderde emissies (waardoor de motor voldoet aan de Euro-4 norm) aan meer dynamisme. Een luchtophanging is standaard, maar ze werd aan de Europese smaak aangepast en zou nu evenveel comfort moeten rijmen aan een doeltreffende eliminatie van (fel bekritiseerde) koetswerkbewegingen.

Het veiligheidsaspect werd ook niet vergetenij De collectie airbags werd aangevuld met knie-exemplaren vooraan. Een primeur voor het oude continent. Daardoor komt het totale aantal plofkussens op 10.

De LS430 wordt aangeboden in 3 uitvoeringen; Business, Executive en President. De eerste is de goedkoopste en kost € 76.900. Voor de andere ben je € 83.800 en respectievelijk € 87.400 kwijt.