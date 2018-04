Jubileumeditie Lamborghini Murciélago

Door: BV

L

amborghini viert het veertigjarig jubileum als sportwagenbouwer en dat moet gevierd worden met een speciale editie. Die is er nu in de vorm van de Murciélago 40th Anniversary Edition. Een traditie, want in 1988 werd van de Countach een 25th Anniversary Edition gebouwd en in 1993 werd de Diablo SE gelanceerd.

De specifieke aankleding van deze Murciélago bestaat onder meer uit een unieke koetswerkkleur met pareleffect, carbon inlegstukken voor de luchtinlaatopeningen op de flanken, antracietgrijze lichtmetalen velgen die de wagen een agressiever uiterlijk geven, een nieuw uitlaatsysteem en zilvergrijze remzadels. In het interieur vind je een tweekleurige lederen bekleding met wit geperforeerd leder en glad zwart leder. Standaard is er ook een Alpine audiosysteem met CD-speler aanwezig. Een gepersonaliseerd certificaat en een gesigneerde koffer in carbon maken het plaatje compleet. Om zowel de inzittenden als de omstaanders duidelijk te maken dat het om een speciale uitvoering gaat zijn de flanken en de vloermatjes voorzien van 40th Anniversary-logo.

Voor een normale Murciélago vraagt Lamborghini € 193.000 (zonder kosten en taksen). Deze verjaardagsuitvoering zal nog € 22.000 duurder zijn.