Volvo XC90 Executive

e Volvo XC90 is een schot in de roos, de fabrikant spreekt nu immers al over het grootste verkoopssucces in de geschiedenis van het merk. Volvo besloot daarom om nog een variant boven de doopvont te houden; de XC90 Executive. De verschillen zitten uiteraard in de aankleding en de details. Aan de buitenzijde is deze variant te herkennen aan gelakte bumpers en deurhandgrepen, een honingraatgrille met zilverkleurige afwerking, dakrails in geanodiseerd aluminium, een extra beschermplaat achteraan en een verchroomd ‘XC90 Executive’ logo. Er zijn vijf beschikbare koetswerkkleuren waarvan het Titanium Grey Pearl momenteel nog niet op de andere modellen te krijgen valt. Tweedelige 18-duims BBS-velgen zijn optioneel.

Tot de standaarduitrusting horen Xenon koplampen, park assist en een audiosysteem om U tegen te zeggen. Het interieur wordt opgewaard met zachter leder voor de voorste twee zitrijen en de deurpanelen en meer hout. Zo zijn nu ook de bovenkant van de middenconsole, de versnellingspookknop en zelfs de bedieningsknoppen voor de elektrische ruiten voorzien van walnotenhout. Doe daar nog een kledinghaakje aan de zetels, extra opbergvakken, dikkere vloertapijten en een RSE-systeem bij en de opsomming is compleet. RSE staat voor Rear Seat Entertainment en bestaat uit een in de armsteun geïntegreerde DVD-speler, in de achterzijde van de hoofdsteunen ingewerkte 7-duims LCD-schermen en draadloze hoofdtelefoons. Als de kroost met één film niet stil te houden valt, kan je ook nog een spelconsole of een extra DVD-speler aansluiten en iedereen geven waar hij zin in heeft. Een koelvak is optioneel.

Volvo hoopt jaarlijks 3.000 XC90’s Executive aan de man te brengen. Vanaf het voorjaar van 2004 worden ze geleverd. Voor € 63.400 met de 272pk sterke T6 benzinemotor met Geartronic en voor € 59.520 met de 163pk sterke D5 dieselkrachtbron, eveneens gekoppeld aan een Geartronic automaat.