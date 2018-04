Gerobotiseerde bak voor Mazda 2

Door: BV

azda gaat de 1.4 CDTi dieselversie van de 2, de in mei van dit jaar gelanceerde opvolger van de Demio, uitrusten met een geautomatiseerde manuele versnellingsbak. Die heeft vijf verhoudingen die door de bestuurder geselecteerd kunnen worden door tegen het pookje te tikken. Een koppelingspedaal is er niet, want die functie wordt door het systeem bediend. De bak die door Mazda Auto-Shift-Manual transmissie werd gedoopt, wordt ook gecombineerd met de 1.4 benzine, maar die uitvoering wordt niet in België gecommercialiseerd. De exacte meerprijs is nog niet bekend, maar zal in de buurt van € 1.000 liggen.