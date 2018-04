Dit is de Saab 9-2X

Door: BV

O

p de Autoshow van Los Angeles, midden december, zal Saab de 9-2X voorstellen. Dat is een compacte vijfdeurs die in het gamma onder de 9-3 zal plaatsnemen. Tenminste, in de VS en Canada, want dat zijn momenteel de enige markten waar het product met zekerheid aangeboden zal worden. Op deze belangrijke exportmarkten hoopt de constructeur de brug te kunnen slaan naar het jongere cliënteel. De slaagkansen op andere markten worden nog onderzocht.

De 9-2X is feitelijk een gezamenlijk product van Fuji Heavy Industries en Saab. De Zweedse autobouwer is eigendom van GM en het Amerikaanse concern heeft een belang van 20% in Fuji dat op haar beurt eigenaar is van Subaru. De 9-2X maakt immers gebruik van de techniek van de Subaru Impreza. Daarom ook dat de 9-2X, als eerste Saab ooit, permanente vierwielaandrijving krijgt. Er komen twee versies; een atmosferische 2.5l en een 227pk sterke 2.0l turbomotor die zoals elke topversie van het merk de aanduiding Aero krijgt. Als alles volgens plan verloopt dan start de verkoop in de zomer van volgend jaar.