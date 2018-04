Suzuki op het Salon van Tokyo

Door: BV

uzuki toont op het Autosalon van Tokyo niet minder dan 4 concepts. Het gaat om de S-Ride, de Landbreeze, de Mobile Terrace en de Concept S2. Met uitzondering van deze laatste zijn die allemaal nieuw. De Concept S2 was reeds op het Autosalon van Frankfurt te zien. Het is een open versie met een driedelig vouwdak van de Concept S die vorig jaar op het autosalon van Parijs te zien was en snel realiteit zou kunnen worden. Onder de kap zit nog steeds de 1.6l viercilinder benzinemotor en het geheel is 3,70m lang, 1,73m breed en 1,49m hoog.

Met de S-ride toont Suzuki een actieve stadswagen; een populair thema op het Salon van Tokyo. Deze S-ride probeert echter het plezier van een tweewieler te verzoenen met het comfort van een stadswagen. Het model meet 3,15m in de lengte, 1,32m in de hoogte en slechts 1,40m in de breedte. Om toch twee personen te laten plaatsnemen in opteerde Suzuki voor een tandem-opstelling, met twee zitplaatsen achter elkaar. Breed geplaatste 17-duims wielen, voorzien van 175/50-rubber, moeten de indruk van stabiliteit versterken. Het model beschikt over een telematicasysteem met een ‘lovers sync’ functie. Die houdt in dat je de persoon waarmee je communiceert kan lokaliseren en het navigatiesysteem je er desgewenst naar toe leidt. Voor de aandrijving zorgt een 658cc driecilinder.

De Landbreeze, een compacte SUV, is het model dat alvast wat uiterlijk betreft het dichts bij een mogelijke serieproductie staat. Het zou ons dan ook niet verwonderen, moesten we er in de toekomst stijlkenmerken van terugvinden in een seriemodel. Voor de aandrijving ontwikkelde Suzuki een hybridesysteem. Een elektromotor wordt gekoppeld aan dezelfde aluminium 660cc motor als de S-ride. De combinatie moet zorgen voor een hoog koppel en een laag brandstofverbruik. Omdat ook veelvuldig gebruik wordt gemaakt van recycleerbaar materiaal, beweert Suzuki dat deze 3,50m lange, 1,65m brede en 1,68m hoge SUV perfect harmonieert met Moeder Aarde.

Helemaal ongeschikt voor serieproductie is de Mobile Terrace. Dit model is een zuivere stijloefening voor een toekomstige brandstofcelauto. Hier wordt gebruik gemaakt van een Hy-wire brandstofcel die specifiek voor kleine wagens werd ontwikkeld. De Mobile Terrace voldoet daaraan want het geheel is slechts 4,05m lang, 1,70m en 1,74m hoog. Omdat de brandstofcel en de motor werden ingebouwd in de vloer kon de interieurruimte gemaximaliseerd worden. Er is dan ook plaats aan zes personen. Draaizetels, schuifdeuren en een groot glasoppervlak zijn de ingrediënten van de lichte en comfortabele verblijfplaats.