Lectuur: Autojournalistiek

ij Tirion Uitgevers verscheen zopas de paperback (13,5 x 21,5cm) ‘Autojournalistiek’ met 128 pagina’s en de veelzeggende subtitel ‘Tijdverdrijf voor meningloze zakkenvullers’. De auteur is Ted Sluymer, een Nederlandse ex-autojournalist met bijna 30 jaar ervaring. Het boek moet, naar eigen zeggen, tonen hoe journalisten en consumenten door de PR-afdelingen van de constructeurs worden gemanipuleerd enerzijds, en worden opgevreeën met cadeaus anderzijds. Praktijken waarvan Sluymer dapper meeprofiteerde.

Op een eigen, bij tijden humoristische manier vertelt de auteur over zijn ervaringen met de importeurs, PR, dealers, fabrikanten en media. De confrontatie wordt daarbij niet uit de weg gegaan. Met naam en toenaam worden een groot aantal mensen uit de Nederlandse autoscene ten tonele gevoerd. De auteur claimt dat alle in het boek aangehaalde feiten letterlijk zijn voorgevallen. Het eindoordeel daarover ligt ongetwijfeld bij de lezer. Die kan het boekje voor net geen € 10 in huis halen.