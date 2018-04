Mazda Roadster Coupé voor Japan

Door: BV

I

n mei van vorig jaar wisten we u al te melden dat Mazda werkte aan een gesloten versie van de MX-5. Die is intussen klaar en zal enkel in thuisland Japan verkocht worden. De basis is nog steeds het onderstel van de cabriolet, maar de koets is nieuw. Bij Mazda opteerde men voor een langgerekt postuur met een zeer schuin opgestelde achterruit. De aanpassingen hebben een gevoelige verhoging van de beschikbare bagageruimte en de structurele stevigheid tot gevolg, ondanks een meergewicht van slechts 10 kg. Mazda gaat het model aanbieden met drie motoren en in vier varianten, waarvan er twee in een beperkte oplage van respectievelijk 200 en 150 stuks gebouwd zullen worden. Onder de kap komt een 1.6l met 125pk of een 160pk sterke 1.8. In combinatie met een automaat moet de 1.8 vier paardjes prijsgeven. De Roadster Coupé zal naar alle waarschijnlijkheid niet naar ons land komen.

De MX5 is als cabriolet wel in ons land verkrijgbaar. Dat model ondergaat enkele detailwijzigingen. Er komen drie nieuwe koetswerkkleuren en nieuwe 16-duims lichtmetalen velgen en het interieur wordt opgewaardeerd. De belangrijkste aanpassingen bestaan uit nieuwe lederen zetels, een lederen versnellingspookmof en talrijke zilverkleurige accenten. De optielijst werd uitgebreid met onder meer een keyless-entry systeem en een hoogwaardige Bose-geluidsinstallatie.