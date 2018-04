Dodge bouwt 10 Tomahawks

Door: BV

Op de Motorshow in Detroit toonde Daimler Chrysler de Tomahawk. Een motorfiets, maar dan wel eentje met vier wielen die wordt aangedreven door de 500pk sterke 8,3 liter V10-motor uit de Dodge Viper.

Meer dan 600km/u

In theorie kan de combinatie naar 100km/u in 2,5sec en bedraagt de topsnelheid meer dan 600km/u (en dat is geen tikfout). Tenminste, als je er op zou kunnen blijven zitten. Chrysler alludeerde daar al op tijdens de voorstelling door te zeggen dat de Tomahawk een machine was “ To Grab life by the horns "and hang on!”. In realiteit is Daimler-Chrysler als de dood dat iemand het zou proberen, en de tien exemplaren die er -volledig met de hand- van gebouwd zullen worden zijn dan ook niet geschikt voor weggebruik en zullen niet eens volledig werkzaam zijn. De constructeur mikt vooral op kunstliefhebbers die de motor met vier onafhankelijk opgehangen wielen (om in de bochten te kunnen ‘leunen’) willen kopen omwille van het design.

Neiman Marcus krijgt de primeur

Het eerste exemplaar zal van de hand gedaan worden via de postordercatalogus van Neiman Marcus. Een luxueuze warenhuisketen (zoiets al Harrods in Londen) die in heel de VS actief is. Daarna zullen er nog 9 stuks gefabriceerd worden. Geïnteresseerde kopers leggen alvast 555.000 dollar klaar.