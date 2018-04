Beperkte uitgave Morgan Aero 8 GT

Door: BV

ero Racing, dat voor Morgan 2 Aero 8’s prepareerde voor het Britse GT Cup Class Championship, zal samen met Morgan een gelimiteerde uitgave bouwen van de Aero 8 GT Coupé.

Slechts 15 exemplaren zullen, zoals steeds met de hand gebouwd, de productievestiging van Morgan verlaten. Ze worden dan door Aero geconverteerd. Onder kap komt een 4,6l BMW krachtbron die goed is voor 330pk. Het model is verder uitgerust met dezelfde carbonvezel hard top als de GT-racewagens, specifieke lichtmetalen velgen die met een enkele bout vergrendeld worden, een stuggere ophanging, sportuitlaat en een aangepast interieur. De GT Coupé zal alleen geleverd worden met een unieke zilver/donkerblauwe duotoon koets.

Het prijskaartje bedraagt 72.500 pond. Omwille van de gewichtsbesparing is een stoffen dak niet meegeleverd, maar het kan wel voor een extra 2.000 pond besteld worden. Alle 15 de exemplaren blijven binnen de UK. In 2004 komt er wel nog een soortgelijke versie voor de VS.