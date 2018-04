Opel Vectra Break geprijsd

Door: BV

pel heeft de prijzen van de nieuwe Vectra break, die vanaf december op de markt verschijnt, bekendgemaakt. Het model is verkrijgbaar met vier benzinemotoren en drie turbodiesels in vier verschillende uitrustingsniveaus. De constructeur claimt een goede basisuitrusting met onder meer airconditioning, maar vooral de optielijst bevat enkele interessante zaken. Zo is er een multicontour bestuurderszetel met klimaatregeling, een FlexOrganizer-systeem waarmee de klant de tot 3m lange bagageruimte naar keuze kan indelen, een elektrisch bedienbare kofferklep, een wegklapbare trekhaak en adaptieve verlichting.

De instapper wordt de 1.8 met 122pk die vanaf € 22.780 te krijgen zal zijn. Bij de benzines wordt de lijst in opgaande volgorde vervolledigd door een 2.2 direct ingespoten benzinemotor met 155pk die € 24.680 moet kosten, een 2.0 Turbo met 175pk die € 26.980 moet opbrengen en een 3.2 V6 die met 211pk de krachtigste motorvariant is en voor een catalogusprijs van € 27.830 van eigenaar wisselt. Dieselen kan met de 2.0DTI met 100pk, de 2.2DTI met 125pk en de 177pk sterke 3.0 V6 CDTI. Deze modellen staan in de catalogus met een basisprijskaartje van respectievelijk € 22.880, € 23.580 en € 29.580.