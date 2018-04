Exclusief: Wiesmann GT

Door: BV

et Duitse Wiesmann heeft behoorlijk wat motorsport-gerelateerde activiteiten het is producent van hardtops voor verschillende merken, maar de fabriek bouwt (grotendeels met de hand) ook de Wiesmann Roadster. Een compacte open tweezitter die in zeer kleine aantallen de productiefaciliteit verlaat. Daar komt nu een coupé bij. Die krijgt de typeaanduiding Wiesmann GT en is 4,23m lang, 1,85m breed en 1,16m hoog. Bijna 40cm langer en 10cm breder dan de Roadster. De technische specificaties zijn grotendeels gelijk aan die van de Wiesmann Roadster. Het gaat nog steeds om een kunststof koets op een aluminium chassis. Onder de motorkap vooraan zit een 4.398cc V8 van BMW die goed is voor 333pk bij 6.100t/min. en 450Nm bij 3.600t/min. Een handgeschakelde zesbak stuurt de kracht naar de achterwielen, waar 275/30 rubber op een 20-duims velg ze op het wegdek overbrengt. Vooraan is dat 245/35 rubber.

De GT haalt een (niet begrensde) topsnelheid van 280km/u. De spurt van 0 naar 100km/u kan in 4,6sec. Stoppen gebeurt door middel van geventileerde schijven rondom. Vooraan hebben die een diameter van 332mm, achteraan is dat 328mm. Het ongetwijfeld gepeperde prijskaartje is ons niet meegedeeld, maar is fel afhankelijk van de eisen van de koper. Het model wordt immers aangekleed zoals je dat zelf wil. De productie start nog dit jaar.