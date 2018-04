Lada Revolution

Door: BV

et gebeurt niet al te vaak dat er nieuws is van Lada, maar in Frankfurt tonen de Russen de Revolution. Een concept van een open éénzitter met een centraal (naast de bestuurder) geplaatste motor en achterwielaandrijving, waar Lada in de toekomst mee wil gaan racen. Het modelletje krijgt een stalen onderstel en met glasvezel versterkte plastic koetswerkdelen. De motor is afgeleid van die van een seriemodel en heeft een inhoud van 1.6l. Uit de 16-klepper puurt Lada een vermogen van 200pk bij een zeer hoge 8.500t/min en 179Nm koppel bij 7.200t/min. Geschakeld wordt er met een sequentiële zesbak.

De 3,65m lange, 1,75m brede en 1,20m hoge roadster weegt amper 650kg. De acceleratie van 0 naar 100km/u neemt dan ook slechts 6,5sec. in beslag. De maximum snelheid bedraagt 260km/u, maar Lada baseert zich daarvoor op windtunnelgegevens. Het is nog niet uitgetest.