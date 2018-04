Chrysler 300C Touring Concept

Door: BV

G

ebaseerd op de 300C Sedan, ook een concept, stelt Chrysler in Frankfurt de 300C Touring Concept voor. Dat is een stilistische oefening van een break ŐTouring- die op de salonvloer te zien zal zijn naast de eerder in Detroit voorgestelde Sedan-uitvoering.

Hoewel beide versies nog de stempel van concept car dragen, is serieproductie voor beide modellen al een zekerheid. Het onderstel, dat met de know-how van Mercedes specifiek werd ontwikkeld voor een achterwielaangedreven modelserie, de binneninrichting en de technische kenmerken zijn -op de wijzigingen die door de verschillende koetswerkvorm worden opgedrongen na- bij beide modellen identiek. Onder de kap zit een 5,7l HEMI V8-motor met vermogen dat in de buurt ligt van 300pk. Een van Mercedes afkomstige vijftrapsautomaat versluist de kracht naar de achterwielen, bij de Sedan, of alle vier de wielen bij de Touring. De vierwielaandrijving, waarvan nog niet zeker is of die de serieproductie haalt, moet de grote break immers een voldoende snedig weggedrag geven om bij de Europese klanten in de smaak te vallen.

De definitieve productieversie van de Sedan wordt waarschijnlijk in januari op het Autosalon van Detroit getoond. Die versie komt ook naar Europa. De Touring gaat later in productie en zal op alle markten, behalve de Amerikaanse, aangeboden worden. Breaks zijn ‘out’ in het land van Uncle Sam. Op het oude continent daarentegen vertegenwoordigen ze in het E-segment een marktaandeel van 40%. Chrysler wil met de 300C, in beide koetswerkuitvoeringen, een waardige rivaal binnen dat segment aanbieden. Laat ons dan wel hopen dat er ook nog wat anders onder de kap komt.